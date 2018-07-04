В Уфе вынесли приговор мужчине, который украл коляску у ребенка-инвалида

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 21-летнего жителя деревни Матвеево Кушнаренковского района республики. Его признали виновным в краже ( п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ — кража).
В суде установили, что в мае этого года мужчина увидел в подъезде детскую кресло-коляску стоимостью около 120 тысяч рублей. Пока ее никто не видел, злоумышленник ее украл. Спустя время супруга мужчины увидела в социальных сетях объявление о пропаже детской коляски у многодетной матери. Ее ребенок-инвалид остался без передвижного кресла. Женщина вернула коляску.
В ходе расследования дела обвиняемый пояснил, что взял чужую коляску для своего ребенка инвалида. Подсудимый полностью признал вину в совершении преступления. В итоге суд приговорил фигуранта уголовного дела к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.