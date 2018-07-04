В Уфе вынесли приговор мужчине, который украл коляску у ребенка-инвалида

В суде установили, что в мае этого года мужчина увидел в подъезде детскую кресло-коляску стоимостью около 120 тысяч рублей. Пока ее никто не видел, злоумышленник ее украл. Спустя время супруга мужчины увидела в социальных сетях объявление о пропаже детской коляски у многодетной матери. Ее ребенок-инвалид остался без передвижного кресла. Женщина вернула коляску.