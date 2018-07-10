Суд Башкирии вынес приговор о разбойном нападении и убийстве почтальона

На месте происшествия был обнаружен биологический след предполагаемого преступника. С целью установления его личности более чем у 2000 местных жителей были изъяты и сопоставлены биологические образцы. В результате был установлен родственник одного из преступников, через которого удалось выйти на след всех злоумышленников.