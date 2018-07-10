Спецпреставителем Путина по цифровому развитию станет Дмитрий Песков

Занявший пост спецпредставителя Путина Дмитрий Песков не имеет никакого отношения в своему полному тезке — пресс-секретарю российского лидера. Новый сотрудник администрации президента станет главой автономной некоммерческой организации. Последняя выйдет из АСИ.
Дмитрий Песков будет курировать вопросы полной цифровизации российской экономики, социальной сферы, а также обеспечения технологического прорыва. Требование выполнения этой задачи содержалось в майских указах Путина, которые тот раздал после своего вступления в должность.