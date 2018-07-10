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Росстандарт вводит ГОСТ для мобильных приложений

10 июля 2018, 18:51
Росстандарт создал и одобрил предварительный ГОСТ для мобильных приложений.

Всего в новый ГОСТ компьютерных программ входит 87 требований. Об этом пишет RNS.

В перечень необходимых параметров входят производительность, функциональность, удобство пользования и безопасность. Приложения должны сообщать пользователям к каким данным те хотят получить доступ. В то же время все сведения о них станут храниться в Российской Федерации.

Платные приложения обяжут давать россиянам бесплатный пробный период. Все программы должны обновляться как минимум один раз в 365 дней.

По сообщению замглавы Роскачества Ильи Лоевского, до настоящего времени госстандартов в сфере мобильных приложений в РФ не существовало. Разработчики просто брали в качестве примеров продукцию таких корпораций, как Google и Аpple.

ГОСТ для компьютерных программ российские власти планируют ввести с первого октября 2018 года. Сначала он будет предварительным. В 2021 году новый «ГОСТ Р» станет бессрочным.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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