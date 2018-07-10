Кукуруза готовится стать новой царицей волгоградских полей

— Тех показателей, которые озвучиваются по этому проекту, достичь вполне реально. Кукуруза — перспективная культура для Волгоградской области, и то, что для создания этого производства выбран Алексеевский район, очень правильно. Там хороший чернозём, там основные посевы кукурузы у нас в регионе, урожайность высокая — по 7-8 тонн с гектара в год, — пояснил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры растениеводства и кормопроизводства Волгоградского государственного аграрного университета Виктор Чурзин. — Главное, что завод наконец решит проблему с переработкой кукурузы в Волгоградской области. Сегодня у нас в регионе собирается хороший урожай этой культуры, но его некуда девать, и зерно в основном уходит на корма для сельскохозяйственных животных. Поэтому если в регионе удастся построить современное предприятие по переработке и все вопросы со сбытом решить, всё будет прекрасно.