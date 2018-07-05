В России могут запретить рекламу «курсовых и дипломных работ на заказ»

Пока еще ходовой мем «купить диплом в метро» вскоре может уйти в историческое забытье, а бизнес по написанию курсовых и дипломных работ, который кормит тысячи отличников по всей стране, скоро рискует оказаться нелегальным. В Госдуме в первом чтении приняли поправки в «Закон о рекламе», согласно которым, в случае принятия и утверждения, реклама подобных услуг будет запрещена. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты российского парламента.