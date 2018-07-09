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Плющенко поделился своими мыслями об игре сборной России на ЧМ-2018

9 июля 2018, 18:23
По словам олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, члены сборной России по футболу подарили населению настоящий праздник.

Российские футболисты доказали, что футбол в РФ - один из главных видов спорта. Об этом девятого июля пишет газета «Известия».

Команда России отстояла честь государства. Слезы Артема Дзюбы стоят дорого, сказал фигурист.

Плющенко добавил, что хоть сборная России и не прошла далеко, она все равно показала хороший результат, войдя в восьмерку сильнейших футбольных команд планеты.

Напомним, в субботу сборная России проиграла команде Хорватии в ¼ финала ЧМ-2018. Россия впервые после развала СССР смогла выйти в четвертьфинал первенства планеты по футболу.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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