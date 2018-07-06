mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Вопрос об УДО лидеру хакеров из «Шалтай-Болтая» направлен на пересмотр

6 июля 2018, 17:05
Московский городской суд (Мосгорсуд) отправил на новое рассмотрение жалобу на отказ условно-досрочно освободить лидера группы хакеров «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева.

Повторное рассмотрение дела необходимо из-за допущенных ранее нарушений. Об этом пишет RNS.

Примечательно, что рассматривать апелляционную жалобу будет все тот же Мосгорсуд. В ведомстве пояснили, что суд первой инстанции необоснованно отказал Аникееву в УДО, сославшись на тяжесть совершенного им преступления.

По закону при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении тяжесть совершенного преступления браться во внимание не должна. Этот фактор может влиять лишь на приговор, который суд вынес ранее, сообщили в Мосгорсуде.

По словам адвоката Аникеева Руслана Коблева, Верховный суд России согласился с доводами защиты и вернул дело об УДО в президиум Мосгорсуда. Оттуда бумаги были переданы в апелляционную коллегию того же суда. Требования юристов поддержал и прокурор.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48