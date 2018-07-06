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В Башкирии семья утонула во сне - автомобиль скатился в озеро

6 июля 2018, 15:17
Около пяти часов утра машина молодой семейной пары туристов скатилась в озеро. В это время все спали, и погибли, захлебнувшись водой.

Трагедия произошла сегодня, 6 июля, в пять часов утра. Семейная пара с 1,5 годовалым ребенком остановилась на ночь на берегу озера. Несчастный случай произошел около деревни Саузово. Об этом сообщил Лайф.

Семья из соседнего города Агидель приехала на своём автомобиле ВАЗ-21099 отдохнуть на природе.

Причина, из-за которой машина скатилась с берега, неизвестна. Погибли все трое - Иван А. (35 лет), Екатерина Ю. (33 года), Александр А. (1,5 года).

Машину уже вытащили из водоема. Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить все причины случившегося.

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