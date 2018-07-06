Греф: хакеры атаковали Тюменский нейрохирургический центр

Об инциденте Греф рассказал на международном конгрессе по кибербезопасности. По его словам, ночью ему написал главврач нейрохирургического центра Альберт Суфианов. Медик сообщил, что он оперировал подростка. Вдруг в середине операции все медицинские приборы вышли из строя.
Докторам пришлось самим без помощи приборов оперировать несовершеннолетнюю пациентку. В итоге все закончилось хорошо. Операция прошла успешно.
Специалисты «Сбербанка» уже выявили вредоносную программу. Тюменскому нейрохирургическому центру поставили защиту от кибератак.