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Греф: хакеры атаковали Тюменский нейрохирургический центр

6 июля 2018, 17:02
По словам руководителя «Сбербанка» Германа Грефа, недавно Тюменский нейрохирургический центр подвергся хакерской атаке.

В тот момент медики делали операцию на мозге 13-летней школьницы. Об этом пишет RNS.

Об инциденте Греф рассказал на международном конгрессе по кибербезопасности. По его словам, ночью ему написал главврач нейрохирургического центра Альберт Суфианов. Медик сообщил, что он оперировал подростка. Вдруг в середине операции все медицинские приборы вышли из строя.

Докторам пришлось самим без помощи приборов оперировать несовершеннолетнюю пациентку. В итоге все закончилось хорошо. Операция прошла успешно.

Специалисты «Сбербанка» уже выявили вредоносную программу. Тюменскому нейрохирургическому центру поставили защиту от кибератак.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
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