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Зарубежные фанаты составили ТОП самых красивых станций московского метро

5 июля 2018, 17:51
Посетившие Москву зарубежные футбольные фанаты перечислили самые красивые, на их взгляд, перроны столичного метрополитена.

Перечень наиболее радующих глаз станций представили архитекторы из Франции, приехавшие в Россию на ЧМ-2018. Об этом пятого июля информирует газета «Известия».

При составлении своего списка фанаты посмотрели все станции московского метрополитена. Они изучили историю каждой из них через приложение «Метро Москвы».

В итоге самыми красивыми были признаны перроны на «Комсомольской» (Coкольническая ветка), на «Таганской» (Кольцевая ветка), на «Парке Победы» (Арбатско-Покровская ветка), на «Маяковской» (Замоскворецкая ветка) и на «Пушкинской» (Краснопресненская ветка).

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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