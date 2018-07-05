Зарубежные фанаты составили ТОП самых красивых станций московского метро

В итоге самыми красивыми были признаны перроны на «Комсомольской» (Coкольническая ветка), на «Таганской» (Кольцевая ветка), на «Парке Победы» (Арбатско-Покровская ветка), на «Маяковской» (Замоскворецкая ветка) и на «Пушкинской» (Краснопресненская ветка).