Создателя Megaupload могут экстрадировать в США

Сайт Megaupload был основан Кимом Доткомом в 2005 году. В начале 2012 года бизнесмена выпустили под залог. По решению суда все его счета были заморожены. Это было сделано для того, чтобы снизить риски возможного побега подозреваемого из страны. Сейчас файлообменник Megaupload закрыт по требованию прокуратуры.