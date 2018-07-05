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Создателя Megaupload могут экстрадировать в США

5 июля 2018, 17:45
В Новой Зеландии Апелляционный суд дал согласие на выдачу США создателя файлообменника Megaupload Кима Доткома.

Шесть лет назад мужчину обвинили в незаконной деятельности сайта и взяли под стражу. Об этом пятого июля пишет газета «Известия».

В США Доткома подозревают в мошенничестве, вымогательстве, отмывании денег и нарушении авторских прав. Бизнесмена могут приговорить к длительному тюремному заключению. Суд Новой Зеландии признал требования США по выдаче Доткома обоснованными.

Защита подозреваемого намерена обжаловать вердикт Апелляционного суда в Верховном суде страны. Теперь все будет зависеть от решения главы Минюста Новой Зеландии Эндрю Литтла.

Сайт Megaupload был основан Кимом Доткомом в 2005 году. В начале 2012 года бизнесмена выпустили под залог. По решению суда все его счета были заморожены. Это было сделано для того, чтобы снизить риски возможного побега подозреваемого из страны. Сейчас файлообменник Megaupload закрыт по требованию прокуратуры.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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