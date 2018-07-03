Свалка в головах: мусорную проблему в Башкирии хотят решать с помощью PR

- Самый главный момент, который вы совершенно упускаете: к вам со стороны населения с самого первого месяца работы пойдет очень много претензий, будут протесты, это сто процентов, потому что не захотят платить. С самого начала надо, чтобы была рабочая группа, которая может очень гибко реагировать на все вопросы. В рабочую группу входят представители региональных операторов, журналисты, общественные организации. И вот такая рабочая группа должна начать работать уже сейчас, с августа месяца, чтобы быть готовыми к августовскому педсовету, – заявила г-жа Сафронова.