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При теракте в Санкт-Петербурге 112 человек признаны потерпевшими

3 июля 2018, 22:11
В деле о теракте в петербургской подземке следователи признали потерпевшими 112 человек. Соответствующее заявление прозвучало 3 июля на заседании суда.

По мнению сотрудников следственного комитета, к взрыву в метро причастно запрещенное на территории России террористическое сообщество «Катиба Туахиль Валь-Джихад». Как сообщает газета «Известия» 3 июля, фигуранты дела были обвинены в причастности к террористическому объединению.

Взрыв прогремел 3 апреля 2017 года в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт – 2». Погибли 15 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Еще более 100 жителей и гостей города получили ранения.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
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