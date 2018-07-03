Глава Хакасии Виктор Зимин провел День республики вместе с жителями

Праздничный вечер продолжил концерт в сопровождении симфонического оркестра республиканской филармонии под управлением Вячеслава Прасолова. Участие в нем приняли звезды вокального искусства: прима Мариинского театра Татьяна Павловская, солист московского театра «Новая опера» и Немецкой оперы на Рейне Георгий Васильев и другие исполнители.