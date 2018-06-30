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Виктор Зимин поздравил жителей Хакасии с праздником первого молока

30 июня 2018, 20:41
Руководитель Хакасии Виктор Зимин высказал слова поздравления местным жителям в связи с праздником "Тун пайрам", который проходит в Сагайской поляне. Мероприятия стартовали в 11.00, они проходят на 12 площадках.

К ним присоединились тысяч граждан, которых познакомили с местной праздничной культурой и традициями, сообщает “Хакасия-Информ”.

"Хочу поздравить вас с праздником, который стал любим абсолютно всеми. Это красочный и всенародный праздник, уходящий корнями вглубь истории. Также его называют праздником первого молока, которое и дает жизнь", - заявил Виктор Зимин.

Всем посетителям он пожелал мира, счастья, любви. Руководитель Хакасии рассказал о земляке Владиславе Торосове, для которого праздник успел стать одним из самых любимых. Мужчине посмертно присвоили звание почетного гражданина. Больше всего посетителей пришли на спортивную площадку, где состоялись соревнования по борьбе и различные игры. Между борцами был разыгран автомобиль "Лада".

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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