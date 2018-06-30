Виктор Зимин поздравил жителей Хакасии с праздником первого молока

Всем посетителям он пожелал мира, счастья, любви. Руководитель Хакасии рассказал о земляке Владиславе Торосове, для которого праздник успел стать одним из самых любимых. Мужчине посмертно присвоили звание почетного гражданина. Больше всего посетителей пришли на спортивную площадку, где состоялись соревнования по борьбе и различные игры. Между борцами был разыгран автомобиль "Лада".