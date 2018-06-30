Виктор Зимин поздравил жителей Хакасии с праздником первого молока

К ним присоединились тысяч граждан, которых познакомили с местной праздничной культурой и традициями, сообщает “Хакасия-Информ”.
"Хочу поздравить вас с праздником, который стал любим абсолютно всеми. Это красочный и всенародный праздник, уходящий корнями вглубь истории. Также его называют праздником первого молока, которое и дает жизнь", - заявил Виктор Зимин.
Всем посетителям он пожелал мира, счастья, любви. Руководитель Хакасии рассказал о земляке Владиславе Торосове, для которого праздник успел стать одним из самых любимых. Мужчине посмертно присвоили звание почетного гражданина. Больше всего посетителей пришли на спортивную площадку, где состоялись соревнования по борьбе и различные игры. Между борцами был разыгран автомобиль "Лада".