«Россети» помогут в восстановлении электричества в Сочи

Ранее СМИ писали, что живущие в пяти поселках Сочи Краснодарского края двое суток подряд были в домах без освещения в связи с отключением ЛЭП на границе Центрального района с Хостинским. В зоне без света остались около 10 тысяч человек, среди которых есть и дети, и инвалиды. В самом начале в происшествии обвинили компанию «Кубаньэнерго», но она не была виновницей отключения света. После этого власти Сочи обратились к организации с просьбой о помощи в восстановлении последствий аварии.
«Нарушение находилось на абонентских сетях, которые не входят в обязательства «Кубаньэнерго». Товарищества «Оазис», «Фундучное» и «Русская поляна» производят питание от трансформаторной подстанции, а сети обслуживали через компанию «Транстоннель», - прокомментировала пресс-служба «Россетей».
Оказалось, что «Транстоннель» обанкротилась, и ее уничтожили, а сети давно стали бесхозными и документально их не оформляли.
Впоследствии сочинская администрация попросила помочь организацию «Кубаньэнерго». Сейчас сотрудники бригады компании ведут работу по восстановлению электроснабжения и закончат ее вечером 30 июня.