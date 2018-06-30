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«Россети» помогут в восстановлении электричества в Сочи

1 июля 2018, 00:34
Организация «Кубаньэнерго» (она входит в группу компаний «Россети») согласилась провести ремонтные работы по восстановлению электроэнергии жителям Сочи Краснодарского края, которые двое суток в жару 40 градусов сидят в своих домах без света, сообщают «Россети».

Ранее СМИ писали, что живущие в пяти поселках Сочи Краснодарского края двое суток подряд были в домах без освещения в связи с отключением ЛЭП на границе Центрального района с Хостинским. В зоне без света остались около 10 тысяч человек, среди которых есть и дети, и инвалиды. В самом начале в происшествии обвинили компанию «Кубаньэнерго», но она не была виновницей отключения света. После этого власти Сочи обратились к организации с просьбой о помощи в восстановлении последствий аварии.

«Нарушение находилось на абонентских сетях, которые не входят в обязательства «Кубаньэнерго». Товарищества «Оазис», «Фундучное» и «Русская поляна» производят питание от трансформаторной подстанции, а сети обслуживали через компанию «Транстоннель», - прокомментировала пресс-служба «Россетей».

Оказалось, что «Транстоннель» обанкротилась, и ее уничтожили, а сети давно стали бесхозными и документально их не оформляли.

Впоследствии сочинская администрация попросила помочь организацию «Кубаньэнерго». Сейчас сотрудники бригады компании ведут работу по восстановлению электроснабжения и закончат ее вечером 30 июня.

#Новости#Игорь Меркудинов#Общество
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