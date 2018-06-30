«Россети» помогут в восстановлении электричества в Сочи

Ранее СМИ писали, что живущие в пяти поселках Сочи Краснодарского края двое суток подряд были в домах без освещения в связи с отключением ЛЭП на границе Центрального района с Хостинским. В зоне без света остались около 10 тысяч человек, среди которых есть и дети, и инвалиды. В самом начале в происшествии обвинили компанию «Кубаньэнерго», но она не была виновницей отключения света. После этого власти Сочи обратились к организации с просьбой о помощи в восстановлении последствий аварии.