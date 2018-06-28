В Санкт-Петербурге охранять Эрмитаж будут квадрокоптеры

Работники Эрмитажа пройдут специальное обучение. Их научат управлять квадрокоптерами. Специалисты Университета проводят исследования о влиянии различных способов транспортировки на музейные реликвии, а также разрабатывают стандарты безопасности и эвакуации для объектов массового скопления людей.