В Санкт-Петербурге охранять Эрмитаж будут квадрокоптеры

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, нововведение хоть и экзотичным, но очень нужным. Об этом 28 июня пишет газета «Известия».
Свою поддержку проекту оказали сотрудники Санкт-Петербургского государственного Университета гражданской авиации. Музей и ВУЗ настроены на долгое сотрудничество.
Работники Эрмитажа пройдут специальное обучение. Их научат управлять квадрокоптерами. Специалисты Университета проводят исследования о влиянии различных способов транспортировки на музейные реликвии, а также разрабатывают стандарты безопасности и эвакуации для объектов массового скопления людей.