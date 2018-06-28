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В Санкт-Петербурге охранять Эрмитаж будут квадрокоптеры

28 июня 2018, 18:21
В Санкт-Петербурге на охрану крупнейшего музея встанут дроны.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, нововведение хоть и экзотичным, но очень нужным. Об этом 28 июня пишет газета «Известия».

Свою поддержку проекту оказали сотрудники Санкт-Петербургского государственного Университета гражданской авиации. Музей и ВУЗ настроены на долгое сотрудничество.

Работники Эрмитажа пройдут специальное обучение. Их научат управлять квадрокоптерами. Специалисты Университета проводят исследования о влиянии различных способов транспортировки на музейные реликвии, а также разрабатывают стандарты безопасности и эвакуации для объектов массового скопления людей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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