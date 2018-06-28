mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В России разрешили штрафовать граждан за ссылки на запрещенные сайты

28 июня 2018, 18:27
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документ, узаконивающий наложение штрафов на лиц, делящихся в интернете ссылками на ресурсы, которые были внесены в список «запрещенных».

Закон вступит в силу через три месяца. Об этом 28 июня пишет газета «Известия».

Обычных граждан за публикацию ссылок на запрещенные сайты станут штрафовать на сумму от 3 000 до 5 000 рублей, должностных лиц — до 50 000 рублей, а юридическим лицам придется платить до 700 000 рублей.

Новый закон наделяет Роскомнадзор правом самостоятельно рассматривать дела об административных правонарушениях. Ограничения являются своеобразным дополнением к закону об аномайзерах. Последний устанавливает ответственность для владельцев информационно-телекоммуникационных сетей, и ресурсов за предоставление россиянам возможности заходить на запрещенные сайты.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48