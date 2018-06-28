В России разрешили штрафовать граждан за ссылки на запрещенные сайты

Обычных граждан за публикацию ссылок на запрещенные сайты станут штрафовать на сумму от 3 000 до 5 000 рублей, должностных лиц — до 50 000 рублей, а юридическим лицам придется платить до 700 000 рублей.
Новый закон наделяет Роскомнадзор правом самостоятельно рассматривать дела об административных правонарушениях. Ограничения являются своеобразным дополнением к закону об аномайзерах. Последний устанавливает ответственность для владельцев информационно-телекоммуникационных сетей, и ресурсов за предоставление россиянам возможности заходить на запрещенные сайты.