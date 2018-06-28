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В Минздраве подвергли критике выводы ученых о допустимой дозе алкоголя

28 июня 2018, 18:18
Результаты исследования американский ученых показывают, что проблемы со здоровьем у людей могут возникнуть в случае, если те потребляют в месяц пять порций спиртного.

За одну порцию можно считать 350 грамм пива, 100 грамм вина и 40 грамм более крепких напитков. Об этом 28 июня пишет газета «Известия».

По словам главного внештатного специалиста-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, к данным американских ученых нужно относиться скептически. В составе алкоголя присутствует этанол. Это вещество является токсичным. К тому же спиртные напитки на всех влияют по-разному. У кого-то печень работает лучше, а у кого-то хуже. Здесь все очень индивидуально.

Польза от малых доз спиртного также сомнительна. Брюн снова напомнил о токсинах. Любое их количество вредит здоровью. То же самое касается и фастфуда, подытожил эксперт.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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