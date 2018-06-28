Мультяшки лучше: секрет успеха группы Gorillaz

По словам Джейми Хьюлетта, Gorillaz с самого начала задумывались как культурный комментарий на MTV. Все довольно серьезно, но в то же время в их песнях нет ничего настоящего. В клипах группы можно увидеть только нарисованных персонажей, а не реальных музыкантов.