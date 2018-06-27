В Системе «Платон» зарегистрировалось более миллиона фур

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих обещал, что в 2018 году деньги, полученные по системе «Платон», направят на ремонт федеральных трасс. Так шоссе Р-243 из Костромы в Пермь будет соответствовать нормативам уже к 2020 году. Ранее эта дорога носила статус трассы регионального значения и лишь на 30% соответствовала необходимым нормативам. Сейчас по ней каждый год ездят сотни тысяч машин, среди которых и большегрузы.