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Российский эксперт: «Северный поток-2» можно проложить в обход Дании

27 июня 2018, 18:06
По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, в случае если Дания не разрешит прокладывать по своей территории газопровод «Северный поток-2», тот можно построить в обход нее.

Копенгаген хочет наложить вето на реализацию российского проекта. Об этом 27 июня пишет газета «Известия».

Ранее премьер-министр Дании Ларс Люкке сообщил о возможном отказе РФ в прокладке труб «Северного потока-2». В Копенгагене разрабатывают законодательные инициативы направленные на задержку строительства российского газопровода.

Юшков заявил, что власти Дании должны обосновать свои действия. Им необходимо дать положительный или отрицательный ответ на вопрос о строительстве объекта в течение первых шести месяцев нынешнего года. Возможный отказ, Копенгагену придется как-то объяснять.

«Северный поток-2» прокладывают по тому же маршруту, что и первый «Северный поток». Последний функционирует уже много лет и нареканий ни у кого не вызывает.

При строительстве первого «Северного потока» Россия консультировалась с каждым государством, по территории которого проходит газопровод. То же самое было сделано и перед строительством «Северного потока-2», сказал эксперт.

Мужчина добавил, что если Дания запретит прокладку газопровода у себя, Россия проложит трубы в обход ее прибрежных вод. В этом случае стоимость строительства возрастет, а сроки сдачи объекта в эксплуатацию сдвинутся.

Напомним, проект «Северного потока-2» предусматривает прокладку двух газовых ниток от берегов России до Германии и далее через воды Балтики. В год через новый газопровод можно будет поставлять 55 миллиардов кубометров природного газа.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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