Треть россиян пойдут к врачу, только обнаружив симптомы половой инфекции

- Во-первых, к сожалению, большинство готовы проверять себя на инфекции только при обнаружении симптомов, однако болезнь может протекать бессимптомно, - пояснили в пресс-службе ИНВИТРО. - Во-вторых, основываясь на статистике ИНВИТРО, мы можем выделить две группы риска - это молодые люди в возрасте 16-22 года и люди среднего возраста 46-55. И в этих группах риска люди почти не проходят исследования на ИППП.