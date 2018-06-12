Хакасия объединит все национальности на празднике Дня России

Сегодня, 12 июня, в центре Абакана состоится Всероссийское мероприятие «Парад дружбы народов России», в котором будут участвовать представители общественных организаций, а также национальных диаспор. Кроме этого, в колонне с представителями всех этносов Хакасии пройдет и глава республики Виктор Зимин. Он лично вручит 25 школьникам главный документ гражданина России – паспорт РФ - за достижения в учебе и спорте.
Как сообщает издание «Хакасия Информ», ежегодно люди, одетые в национальные костюмы разных народов России, проходят по улицам Абакана. Мероприятие проводится с целью формирования патриотизма у населения, а также урегулирования отношений между представителями разных народов.
На территории Хакасии проживает более 100 разных национальностей. «Парад дружбы народов России» проводится во второй раз, и уже получил статус ежегодного мероприятия. Колонна пройдет от детского парка «Орленок» до Первомайской площади. Начало движения – 11:40.
В 12.00 начнется большой концерт. В этом году участие в нем примут солисты Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова, а также учащиеся Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева. Жители и гости города также смогут насладиться исполнением этнической музыки от финалистов V Международного фестиваля-конкурса этнической эстрады «ОТ ЫРЫ». Все желающие смогут послушать музыкальные композиции, исполненные на русском, хакасском, турецком, китайском, азербайджанском, сербском, молдавском и других языках.