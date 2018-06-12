Хакасия объединит все национальности на празднике Дня России

В 12.00 начнется большой концерт. В этом году участие в нем примут солисты Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова, а также учащиеся Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева. Жители и гости города также смогут насладиться исполнением этнической музыки от финалистов V Международного фестиваля-конкурса этнической эстрады «ОТ ЫРЫ». Все желающие смогут послушать музыкальные композиции, исполненные на русском, хакасском, турецком, китайском, азербайджанском, сербском, молдавском и других языках.