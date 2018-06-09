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Владимир Путин презентовал главе Китая баню из кедра

9 июня 2018, 17:36
Накануне президент России Владимир Путин прилетел в Китай.

Глава России подарил своему коллеге из Поднебесной Си Цзиньпину русскую баню. Об этом пишет портал rns.online.

Для строительства бани председателю КНР на Алтае спилили 200-летний сибирский кедр. По словам представителя администрации президента РФ, китайской стороне нужно лишь показать место, где нужно установить сруб и российские специалисты построят баню.

Отметим, что Си Цзиньпин и Путин вручили подарки друг другу вчера вечером. Помимо бани главе Китая показали чертеж строения и спил кедра, который показывает объем его ствола.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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