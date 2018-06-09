Владимир Путин презентовал главе Китая баню из кедра

Глава России подарил своему коллеге из Поднебесной Си Цзиньпину русскую баню. Об этом пишет портал rns.online.
Для строительства бани председателю КНР на Алтае спилили 200-летний сибирский кедр. По словам представителя администрации президента РФ, китайской стороне нужно лишь показать место, где нужно установить сруб и российские специалисты построят баню.
Отметим, что Си Цзиньпин и Путин вручили подарки друг другу вчера вечером. Помимо бани главе Китая показали чертеж строения и спил кедра, который показывает объем его ствола.