Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова вошла в медиа топ-50 Совета Федерации

Компания «Медиалогия» подготовила медиа-рейтинг сенаторов Совета Федерации России в мае 2018 года. Представитель Башкирии Лилия Гумерова, которая в верхней палате российского парламента занимает пост первого зама председателя комитета по науке, образованию и культуре, оказалась на 42 строчке. Месяцев ранее парламентарий занимала более высоокую строчку – 19-ю, опустившись за месяц вниз на 23 позиции.