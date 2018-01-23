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Родные языки и курай помогли сенатору Лилии Гумеровой улучшить рейтинг

23 января 2018, 12:58
Сенатор Совета Федерации от Башкирии Лилия Гумерова поднялась на четыре позиции в рейтинге Медиалогии по итогам 2017 года, заняв 38 место.

В ноябре прошлого года Лилия Гумерова высказалась по проблеме изучения родных языков. Она считает, что вопросы изучения башкирского языка в регионе отлажены и местные власти контролируют ситуацию.

В декабре Лилия Гумерова заявила, что намерена зарегистрировать музыкальный инструмент в качестве бренда региона, объяснив это тем, что Башкирия - это место происхождения курая.

Также СМИ сообщали, что она прошла курсы губернаторов.

Лидером рейтинга осталась сенатор от Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. На второе место с седьмого поднялся сенатор от Пермского края Алексей Пушков. На третьем остался Франц Клинцевич от Смоленской области.

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#Новости#Парламент#Наталья Кузнецова#Политика
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