Родные языки и курай помогли сенатору Лилии Гумеровой улучшить рейтинг

В ноябре прошлого года Лилия Гумерова высказалась по проблеме изучения родных языков. Она считает, что вопросы изучения башкирского языка в регионе отлажены и местные власти контролируют ситуацию.
В декабре Лилия Гумерова заявила, что намерена зарегистрировать музыкальный инструмент в качестве бренда региона, объяснив это тем, что Башкирия - это место происхождения курая.
Также СМИ сообщали, что она прошла курсы губернаторов.
Лидером рейтинга осталась сенатор от Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. На второе место с седьмого поднялся сенатор от Пермского края Алексей Пушков. На третьем остался Франц Клинцевич от Смоленской области.