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Составлен рейтинг самых фестивальных регионов России

5 июня 2018, 23:16
Туристический сервис Tvil.ru составил рейтинг регионов России, в которых этим летом пройдут самые интересные летние праздники и фестивали. Список был основан на опросах, которые проводились в соцсетях.

Первое место в рейтинге занял Крым – пользователи отдали полуострову 38% голосов. Они отметили такие фестивали, как Koktebel Jazz Party в Коктебеле, ZB Fest в Балаклаве, «Барабулька» в Феодосии и «Боспорские врата» в Керчи. Об этом пишет газета «Известия».

На второй позиции в списке расположилась Тульская область. На третьем месте оказалась Тверская область, на четвертом – Калужская область, на пятом – Алтайский край.

Тверская область набрала 15% голосов. Пользователи отметили такие фестивали, как «Нашествие», «Селигерский рыбник» и «У Пожарского в Торжке».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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