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Проблемы ЖКХ помогли депутату Госдумы от Башкирии повысить рейтинг

17 января 2018, 12:10
Близкий к Госдуме фонд ИСЭПИ причислил депутата от Башкирии Павла Качкаева стать одним из самых результативных законотворцев по итогам осенней сессии. Во многом этому способствовало то, что в нижней палате российского парламента широко обсуждаются проблемы ЖКХ.

Как сообщает газета "Ведомости", самыми результативными депутатами стали единороссы Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Павел Качкаев, Александр Сидякин, а также лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

- Основной темой законотворчества остаются вопросы ЖКХ и жилищной политики, поэтому вторую сессию подряд в первой десятке оказываются единороссы из комитета по делам ЖКХ – Качкаев и Сидякин, - говорится в сообщении.

Среди трендов эксперты называют продолжение борьбы с некачественными инициативами. Если в прошлые годы депутаты становились авторами около 55% новых законопроектов, то в этом созыве они вносят лишь 40–45% от их общего числа.

Главным законотворцем по-прежнему остается правительство – принимается 61% его инициатив, тогда как у депутатов – от 25 до 29% от принятых хотя бы в одном из чтений проектов. Основная тема депутатских законопроектов – по-прежнему социальная сфера, а самой пассивной по законотворчеству фракцией, как и в весеннюю сессию, остается КПРФ.

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#Новости#ЖКХ#Госдума РФ#Наталья Кузнецова#Политика
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