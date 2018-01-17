Проблемы ЖКХ помогли депутату Госдумы от Башкирии повысить рейтинг

Главным законотворцем по-прежнему остается правительство – принимается 61% его инициатив, тогда как у депутатов – от 25 до 29% от принятых хотя бы в одном из чтений проектов. Основная тема депутатских законопроектов – по-прежнему социальная сфера, а самой пассивной по законотворчеству фракцией, как и в весеннюю сессию, остается КПРФ.