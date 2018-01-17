Проблемы ЖКХ помогли депутату Госдумы от Башкирии повысить рейтинг

Как сообщает газета "Ведомости", самыми результативными депутатами стали единороссы Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Павел Качкаев, Александр Сидякин, а также лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
- Основной темой законотворчества остаются вопросы ЖКХ и жилищной политики, поэтому вторую сессию подряд в первой десятке оказываются единороссы из комитета по делам ЖКХ – Качкаев и Сидякин, - говорится в сообщении.
Среди трендов эксперты называют продолжение борьбы с некачественными инициативами. Если в прошлые годы депутаты становились авторами около 55% новых законопроектов, то в этом созыве они вносят лишь 40–45% от их общего числа.
Главным законотворцем по-прежнему остается правительство – принимается 61% его инициатив, тогда как у депутатов – от 25 до 29% от принятых хотя бы в одном из чтений проектов. Основная тема депутатских законопроектов – по-прежнему социальная сфера, а самой пассивной по законотворчеству фракцией, как и в весеннюю сессию, остается КПРФ.