Башэлектросбыт объявил о старте конкурса «Электронкин ищет таланты»

- Если ваш ребенок проявляет неординарные способности в творчестве, спорте или науке, если он лучше всех поет, танцует, показывает фокусы, вышивает золотой нитью или выжигает по дереву, значит, вам сюда! - сообщили в компании. - «Башэлектросбыт» и его добрый друг счётчик Электронкин приготовили множество призов для самых талантливых детей Башкортостана!