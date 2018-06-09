Башэлектросбыт объявил о старте конкурса «Электронкин ищет таланты»

Ко Дню России «Башэлектросбыт» проводит детский видео-конкурс «Электронкин ищет таланты». К участию приглашаются дети и подростки от 2 до 16 лет.
- Если ваш ребенок проявляет неординарные способности в творчестве, спорте или науке, если он лучше всех поет, танцует, показывает фокусы, вышивает золотой нитью или выжигает по дереву, значит, вам сюда! - сообщили в компании. - «Башэлектросбыт» и его добрый друг счётчик Электронкин приготовили множество призов для самых талантливых детей Башкортостана!
Становитесь участником нового видео-конкурса «Электронкин ищет таланты» и выигрывайте! Срок приема работ с 8 июня по 10 июля 2018 г. Итоги будут объявлены 27 июля.
Для участия в конкурсе необходимо вместе с родителями:
Конкурс проводится по следующим номинациям (жанрам):
Ваши видео будут оцениваться в трех возрастных категориях: 2-5 лет, 6-10 лет, 10-16 лет. Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней и ценными подарками.
Более подробную информацию о конкурсе и положение можно найти на официальном сайте «Башэлектросбыт» www.bashesk.ru.