В Молдавии на местный телеканал наложили штраф за показ Парада победы

По словам председателя КСТР Драгоша Викола, «РТР-Молдова» преступил закон «о борьбе с иностранной пропагандой». Данный документ ставит вне закона показ в Молдавии передач с политическим и военным содержанием. Ограничительные меры распространяются лишь на продукцию тех стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ЕКТТ).