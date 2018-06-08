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СМИ: Трамп не будет встречаться с Терезой Мэй из-за ее «учительского тона»

8 июня 2018, 16:01
По данным издания Telegraph, президент США Дональд Трамп не станет проводить личную встречу с главой правительства Великобритании Терезой Мэй на саммите G7.

Нынешнему хозяину Белого дома не по душе тон, каким с ним общается британский премьер-министр. Об этом пишет портал rns.online.

Собеседник издания рассказал, что Трампу не нравится манера Мэй вести телефонные переговоры. Президент США «устал от учительского тона» своей коллеги из Великобритании.

Также главу Белого дома не устраивают выдвигаемые Лондоном требования. У Трампа складывается ощущение, что британские власти злоупотребляют особыми отношениями сложившимися между ними и Вашингтоном.

Знакомый Трампа сказал, что американский лидер часто жалуется в кругу друзей на действия Мэй. Якобы та постоянно его одергивает на людях.

Напомним, саммит G7 будет проходить в канадской провинции Квебек восьмого и девятого июня.

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