«Норникель» трудится над устранением последствий сильного паводка

Начальник управления «Норильскавтодор» Олег Крист сообщил, что волноваться не стоит и, несмотря на большое количество воды, дорога пострадала не сильно. Больше всего задело обочину, которую теперь необходимо укрепить, чтобы предотвратить размытие. Над этим всю ночь, начиная с 22:00 7 июня трудились сотрудники дорожных служб и специалисты из «Норникеля».