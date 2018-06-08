Коксартроз: как и где его лечить

У этих пациентов может развиться остеоартрит, вызванный дисплазией. В основном это случается с женщинами от 25 до 55 лет. Болезнь напрямую связана с физической активностью, поэтому развивается в периоды малоподвижности: у молодых женщин во время беременности и после родов, а у пожилых — после выхода на пенсию.