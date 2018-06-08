Коксартроз: как и где его лечить

Коксартроз — дегенеративная болезнь хрящевой ткани. Когда скелет взрослого человека окончательно сформирован, клетки хрящевой ткани перестают восстанавливаться. Это означает, что каждое повреждение становится необратимым. С возрастом повреждения накапливаются и хрящевая прослойка суставов практически стёрта: совместные кости начинают протирать друг друга. Так появляется коксартроз.
В паре с коксартрозом обычно идёт остеоартрит — заболевание суставов. Эти болезни составляют 40% случаев заболеваний костно-мышечной системы. Коксартроз, как правило, развивается после 40 лет, чаще у женщин.
Стадии коксартроза
1 стадия. Симптомы мало проявляются, но уже происходят изменения в структуре сустава: хрящевая ткань истончается и щель между суставами становится уже, на участках наибольшей нагрузки могут появиться остеофиты — наросты на костной ткани.
2 стадия. Боль более выражена даже в состоянии покоя, отдаёт в бедро и пах. Появляется хромота при ходьбе. На рентгене видно, что щель между вертлужной впадиной и головкой бедренной кости критично сужена, возникают остеофиты.
3 стадия. Остеофиты разрастаются и появляются на новых участках, а межкостная щель становится критически узкой. Боли постоянны, пациент может передвигаться только с тростью. Больная конечность укорачивается, а мышцы таза атрофируются.
Причины коксартроза
Наследственность
Ряд наследственных болезней приводит к коксартрозу. Чаще всего они связаны с повреждениями соединительной ткани (связок, костей и суставов) или коллагенозом, к примеру, синдромом Стиклера.
Возраст
30-35 лет — заболевание встречается очень редко.
40-45 — затрагивает 2-3% населения.
45-65 — риск коксартроза возрастает до 30%.
после 65 — риск заболеть повышается до 70%.
Дисплазия
Дисплазия — врождённая болезнь суставов, когда суставные кости и связки недостаточно развиты. Некоторые люди узнают о врождённой дисплазии уже во взрослом возрасте, случайно обнаруживая её на рентгене.
У этих пациентов может развиться остеоартрит, вызванный дисплазией. В основном это случается с женщинами от 25 до 55 лет. Болезнь напрямую связана с физической активностью, поэтому развивается в периоды малоподвижности: у молодых женщин во время беременности и после родов, а у пожилых — после выхода на пенсию.
Лишний вес
Самая распространённая причина коксартроза. Если у вас есть более 10-15 лишних килограммов, тазобедренные суставы страдают от этой нагрузки и стираются.
Метаболические нарушения
Хондроциты — основные клетки хрящевой ткани, питаются не от кровеносных сосудов, как большинство клеток в организме, а от синовиальной жидкости, которая выделяется во время движений. Нарушения обмена веществ влияют на ее выработку, поэтому тазобедренные суставы не получают достаточного количества смазки и стираются.
Воспаление тазобедренного сустава
Коксит, или воспаление тазобедренного сустава, может спровоцировать очень быстрое развитие вторичного коксартроза. Чаще всего коксартрит бывает инфекционным, поэтому может возникнуть даже у ребёнка.
Симптомы коксартроза
На разных стадиях коксартроза проявляются такие симптомы:
суставы болят даже при отсутствии физической активности, во время отдыха и сна;
при небольших нагрузках боль усиливается, отдаёт в пах, колено, голень или бедро;
мышцы в области таза постоянно напряжены;
щелчки суставов;
быстрая усталость при ходьбе;
на поздних стадиях может укорачиваться больная нога;
деформация сустава.
Лечение коксартроза
Безоперационное лечение
Медикаменты. Пациенту с коксартрозом прописывают 2 группы препаратов:
обезболивающие, которые снимают болезненные симптомы на ранних стадиях, и
хондропротекторы, которые при длительном курсе останавливают разрушение суставов.
Ортопедическая реабилитация. Лечение коксартроза без операции не устраняет причины, но ортопедическая реабилитация даёт длительную ремиссию и позволяет человеку вести обычную жизнь.
Хирургическое лечение. Когда коксартроз достигает 3 степени, его уже нельзя лечить без операции. Пациент испытывает постоянные боли, не может нормально двигаться, а медикаментозное лечение не улучшает состояние.
Артропластика — моделирование суставов под их изначальную природную форму. Между суставами доктор делает прокладку их синтетических материалов или собственных тканей пациента, которые будут имитировать функцию хрящевой ткани.
Эндопротезирование — частичная или полная замена тазобедренного сустава протезом. Показана в случаях двустороннего артроза тазобедренного сустава 3-4 степени. Среднее время эксплуатации сустава — 18 лет. Наиболее безопасно эндопротезирование делают в Турции, благодаря роботизированной системе MAKOPlasty. Технология позволяет установить протез с минимальными кровопотерями и сократить реабилитационный период в 2 раза. А в Чехии предлагают хорошее соотношение цены и качества: металло-полиэтиленовый протез от €6 600.
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