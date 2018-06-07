Расмуссен: Россия может оккупировать Украину за несколько дней

Сейчас Расмуссен занимает пост внештатного советника президента Украины Петра Порошенко. Во время своего интервью изданию Die Welt бывший глава НАТО признал, что за последние три года, после нападения на свои земли, Киев существенно нарастил военную мощь. Однако военного потенциала Украины все равно недостаточно, чтобы сражаться с РФ на равных.