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Как задать вопрос Владимиру Путину

7 июня 2018, 12:01
Сегодня в 14.00 уфимского времени президент страны проведет «Прямую линию».

Задать вопрос Владимиру Путину на прямую линию можно с помощью телефонного звонка, а также по СМС или с помощью ММС.

Бесплатный номер телефона единого центра обработки сообщений для звонков из России - 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить на прямую линию можно по номерам: +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40.

Вопросы по СМС и ММС можно направить на номер 0-40-40 с телефонов российских операторов связи.

Можно обратиться к президенту через сайт прямой линии, с помощью специальных мобильных приложений «Москва — Путину» или OK Live. Также принимаются обращения от пользователей соцсетей ВКонтакте и Одноклассники.

Вопросы на прямую линию с президентом принимаются сегодня до окончания телеэфира. Телетрансляция прямой линии будет идти на федеральных каналах (Первый, Россия1, Россия 24).

Особенностью этой "прямой линии" является то, что Владимир Путин может при всех связаться с главой того региона, откуда поступил вопрос, и на месте разобраться в причинах той или иной проблемной ситуации.

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#Новости#Владимир Путин#Путин#Разиф Абдуллин#Политика
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