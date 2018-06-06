Крупный уфимский застройщик пожаловался Путину на «заговор» дольщиков

Ответ компании «Госстрою» последовал в тот же день, его дали те самые жильцы, пока еще не состоявшиеся, строящегося ЖК «Белая река». Они также обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь с тем, чтобы они, наконец, смогли въехать в свои квартиры, за которые они заплатили деньги и влезли в ипотеку.