К Путину за правдой: Почему матери председателя суда в Башкирии дали жилье

- Уважаемый Владимир Владимирович! У нас, в Гафурийском районе Республики Башкортостан, мать главы района и мать председателя межрайонного суда незаконно, бесплатно получили квартиры. В данный момент Стерлитамакским межрайонным Следственным комитетом открыты два уголовного дела. Но эти сыновья-чиновники, находясь на своих высоких должностях, по всякому препятствуют следствию. Про эти аферы с квартирами вышли статьи в региональных изданиях. Также в курсе руководители Правительства РБ. Какой же вред наносит коррупция нашей стране, даже на примере нашего маленького района?