Во время «Прямой линии» Путин может в прямом эфире позвонить Хамитову

Новый формат общения с губернаторами и министрами может быть опробован 7 июня этого года во время традиционной прямой линии президента, во время которой Владимир Путин отвечает на вопросы жителей страны в прямом эфире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои информированные источники, в том числе, в руководстве регионов.