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Греф: развитие высоких технологий расшатывает нервную систему человека

7 июня 2018, 18:43
По словам руководителя Сбербанка Германа Грефа, главной бедой людей в современном мире являются расшатанные нервы.

Вызывает заболевания нервной системы, по мнению российского чиновника, быстрое развитие технологий. Об этом пишет портал rns.online.

Люди стали чаще испытывать дискомфорт. Расшатанные нервы стали «главной инфекцией в мире», сказал Греф во время своего выступления на Международном финансовом конгрессе.

Он добавил, что раньше цивилизация развивалась линейно, также как и человечество. Люди чувствовали себя комфортно. Быстрое развитие и экспоненциальный рост технологий изменили мир, что негативно отражается на нервной системе людей.

Депрессия уже признана учеными «инфекцией». Данный недуг у людей вызывают их попытки отыскать ответ на вопрос, как им существовать или сосуществовать с экспоненциально развивающимися технологиями в нынешней действительности, подытожил Греф.

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