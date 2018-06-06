В этом году ЕГЭ по русскому языку предстоит сдать свыше 650 тыс человек

Сдать ЕГЭ в этом году можно будет в более чем 5 300 пунктах, разбросанных по всей России и даже за границей. В регионах следить за чистотой экзаменов будут общественные наблюдатели и работники Рособрнадзора. В местах сдачи ЕГЭ установят видеокамеры и оборудование для распечатки комплектов экзаменационных материалов.