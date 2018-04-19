Глава Башкирии сказал, что обманутые дольщики получат жилье до 2020 года

- Республика твердо обещает достроить жилые дома из группы риска. По каждому такому дому подготовлены дорожные карты. Есть инвесторы, которые готовы достроить такие объекты. Ищем финансирование. Создана специальная структура – региональный оператор, которая курирует все вопросы, связанные с обманутыми дольщиками, - проинформировал Рустэм Хамитов. – Я считаю, что правоохранительные органы все-таки должны приложить максимум усилий, чтобы разобраться с мошенниками, которые присвоили средства дольщиков. Потому что они после небольших сроков выйдут на свободу и будут жить как ни в чем не бывало, а обманутые люди будут мучиться дальше.