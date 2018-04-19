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Глава Башкирии сказал, что обманутые дольщики получат жилье до 2020 года

19 апреля 2018, 22:00
Рустэм Хамитов считает нужным усилить работу правоохранительных органов по выявлению средств, похищенных виновными застройщиками.

Сегодня, 19 апреля, глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе прямой линии с земляками дал пояснения по поводу решения проблемы обманутых дольщиков.

- Республика твердо обещает достроить жилые дома из группы риска. По каждому такому дому подготовлены дорожные карты. Есть инвесторы, которые готовы достроить такие объекты. Ищем финансирование. Создана специальная структура – региональный оператор, которая курирует все вопросы, связанные с обманутыми дольщиками, - проинформировал Рустэм Хамитов. – Я считаю, что правоохранительные органы все-таки должны приложить максимум усилий, чтобы разобраться с мошенниками, которые присвоили средства дольщиков. Потому что они после небольших сроков выйдут на свободу и будут жить как ни в чем не бывало, а обманутые люди будут мучиться дальше.

По данным главы Башкирии, в республике сегодня насчитывается больше 70 проблемных домов, в которых проживают 5650 человек. Полторы тысяч из них входят в реестр обманутых дольщиков.

- Обещаю, что в 2018 году будут введены в строй 32 дома, в 2019 году – 42 дома, в 2020 году - остальные дома, - сказал Рустэм Хамитов. – Когда я начал работать президентом в 2010 году в реестре обманутых дольщиков было 3500 человек, а сегодня их стало вдвое меньше.

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