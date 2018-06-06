Баблмейкеры, щетки и колонки: обзор детских гаджетов для ванной

Кто из нас в детстве не любил поплюхаться в ванной с игрушками, представить себя шеф-поваром в ресторане, колдуном, который готовит зелья, строителем, спасателем, путешественником — у кого на что фантазии хватало? А у наших детей с современными игрушками еще больше простора для воображения. Тут и подводные лодки, и многоуровневые горки, поливочные и рыболовные станции и даже целые острова, мини-аквапарки и еще миллион всего. Хочется просто запереться в ванной и играть самому, пока никто не видит.