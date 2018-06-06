Баблмейкеры, щетки и колонки: обзор детских гаджетов для ванной

Кто из нас в детстве не любил поплюхаться в ванной с игрушками, представить себя шеф-поваром в ресторане, колдуном, который готовит зелья, строителем, спасателем, путешественником — у кого на что фантазии хватало? А у наших детей с современными игрушками еще больше простора для воображения. Тут и подводные лодки, и многоуровневые горки, поливочные и рыболовные станции и даже целые острова, мини-аквапарки и еще миллион всего. Хочется просто запереться в ванной и играть самому, пока никто не видит.
Поиграть любят все, но вот когда дело доходит до умывания и чистки зубов, тогда начинается самое интересное. В большинстве случаев у детей мотивация на гигиенические процедуры равна нулю. Производители разных гаджетов исхитряются и так, и эдак, чтобы заманить детей помыть голову или почистить зубы, и в нынешний век технологий говорящие умывальники не кажутся такой уж фантастикой. Мы собрали небольшую подборку модных штучек для ванной, которые помогут сделать это место привлекательней для детей.
Во-первых, стоит обратить внимание на душевые насадки с дополнительным съемным шлангом, который подключается к основной конструкции. Детям часто бывает сложно дотянуться до ручки душа, а так у вашего душа появляется еще одна лейка, которую можно установить на удобной для ребенка высоте.
Насадки для кранов выполняют сразу несколько функций. Прежде всего они скрывают сам кран. Казалось бы, для чего это нужно? Практика показывает, что есть риск удариться — для многих непоседливых детей обычный кран травмоопасен. Другая функция — развлекательная. В зависимости от вида насадки превращают кран в маленький душ, водопад, много кранов с разными струйками или просто удлиняют его — последний вариант больше подходит для раковины.
Баблмейкеры
Штука без особой функциональной нагрузки, но тем не менее совершенно необходимая, если вы хотите, чтобы в ванной было весело. Проще говоря, это автоматический пускатель мыльных пузырей, который работает на обычном жидком мыле. Закрепляете на стене, заливаете мыло, включаете, и ванная комната превращается в лучшее место на земле.
Насадки на зубную пасту и выдавливатели пасты
Уговорить ребенка регулярно чистить зубы по два раза в день без напоминаний — сущая пытка для родителей, причем это касается не только малышей, но и вполне самостоятельных школьников. Детей вообще сложно заставить что-то делать, если им это не нравится/скучно/не хочется/нужное подчеркнуть. Смешная насадка для тюбика зубной пасты, например, в виде головы животного или какого-нибудь странного существа, скрасит процесс. Будет неплохо, если сам тюбик тоже окажется симпатичным, вроде Stages от Oral-B с героями «Звездных войн», «Холодного сердца» и всяких диснеевских мультиков.
Электрическая зубная щетка с приложением для смартфона
Подсластить зубную пилюлю можно и другим способом. Впрочем, одно другому не мешает. Детям с 3 лет можно пользоваться электрическими щетками с возвратно-вращательной технологией и круглой насадкой. Этот тип щеток считается и безопасным, и эффективным, причем стоматологи тоже их рекомендуют. Есть вариант со встроенным музыкальным таймером Oral-B Mickey Kids с Микки Маусом, а есть в дизайне «Холодное сердце», «Звездные войны» и «Тачки» без таймера, вместо которого подойдет бесплатное приложение Magic Timer. С приложением детям гораздо легче привыкнуть регулярно чистить зубы и, что не менее важно, научиться делать это правильно.
Водонепроницаемая колонка
Петь и танцевать в ванной любят все без исключений, и взрослые, и дети. Когда еще почувствуешь себя суперзвездой с диско-прической из пены? Возможность петь в ванной под музыку — одно из действительно стоящих достижений технического прогресса. Динамик-уточка с подключением к смартфону — это детский вариант водонепроницаемого динамика, который, к тому же, еще и плавает. Кстати, обычно все поют в шампунь или лейку душа, но можно завести мочалку в форме микрофона — такие тоже есть.
Мочалка с гелем
К слову о мочалках. Знакома ли вам ситуация, когда в ванной, где плещется ребенок, вдруг подозрительно сильно запахно вашим дорогущим заграничным супербьютишампунем... который разлит по чашечкам, колбочкам и прочим приспособлениям, а невинные глаза смотрят так честно-честно: «Маам, угостить тебя моим волшебным чаем?»... Есть специальные мочалки, которые можно наполнять гелем для душа. Просто заливаете геля побольше, немного сжимаете — и пенистая мочалка готова. И ребенок доволен, и супербьютишампунь цел. Но лучше все же убрать его подальше.
Полотенцесушилка
Дети имеют склонность все разбрасывать. Одежда и полотенца после водных процедур не исключение, особенно если до крючка сложно достать. Грязную одежду пусть кладут в корзину для белья, а использованное полотенце — в сушилку, которая всего за несколько минут полностью приведет его в порядок.
Цветовой индикатор на кран
Полезная штука для создания безопасного пространства в ванной комнате. После установки вода будет менять свой цвет в зависимости от температуры воды. Так у ребенка будет меньше шансов обжечься или переохладиться.
Градусник для крана
Еще один вариант для регулировки температуры воды — цифровой термометр с экраном, который устанавливается на кран и отображает температуру воды. Очень полезная опция, если вы практикуете разные специфические техники водных процедур для здоровья.
Оформляя ванную комнату для ребенка, обратите внимание и на дизайн. Можно добавить интересные элементы декора, например, те же занавески — с любимыми героями или волшебными принтами, фантастические нескользящие коврики или необычное освещение. Пробуйте, экспериментируйте, придумывайте новые идеи, фантазируйте всей семьей — совместное творчество очень сближает.