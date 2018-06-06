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Авиакомпания LOT открыла новое направление из Варшавы в Москву

6 июня 2018, 16:08
Зарегистрированный в Польше пассажирский авиаперевозчик LOT запустил рейсы по маршруту Варшава-Москва.

В аэропорту Домодедово рассказали, что рейсы LOT из Варшавы в Москву у станут ежедневными. Пассажиры будут летать на самолетах Embraer. Об этом пишет портал rns.online.

Представитель LOT Адриан Кубицки сообщил о предоставлении доступа к внутренним авиалиниям РФ людям, которые летают из Польши в прочие государства Евросоюза.

В свою очередь клиенты польской авиакомпании вылетающие из Москвы смогут осуществлять пересадку в Варшаве, следуя в Будапешт, Прагу, Киев, Вильнюс, Ригу, Таллин, Софию, Бухарест, Любляну или Мадрид.

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