«Россети» без задержек сдали цифровую подстанцию в МО

Сообщается, что чистый доход компании с января по март включительно равняется 32,9 миллиарда рублей. Этот индекс на 39,4% больше, чем за такой же период 2017 года. Выручка за первые три месяца 2018 года возросла почти на 30 миллиардов рублей и теперь равняется 230,6 миллиарда рублей. Рост доходов компании связан с проведением мероприятий по увеличению показателя качества производительности труда, а также с борьбой с коммерческими потерями электроэнергии.