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РОСНАНО провела отбор первых участников для «Бизнес-дебюта 2018-2019»

4 июня 2018, 22:31
На Startup Village 31 мая провели первый региональный отбор претендентов для программы «Бизнес-дебют 2018-2019». Игра прошла в рамках участия группы РОСНАНО в конференции и состоялась в здании технопарка «Сколково». Победители всех этапов игры получат позиции в семи наиболее крупных венчуростроительных компаниях России

Первая игра шла в течение восьми часов. За этот период участники должны были показать свои способности в сфере коммуникаций, организации, инженерии, а также изобретательские и бизнес-навыки.

В основном, среди игроков были студенты старших курсов, либо молодые специалисты, недавно получившие дипломы ВУЗов. Следует подчеркнуть, что, если при старте игры участников было 70, то к завершению их осталось всего половина от изначального числа. Как рассказал Денис Ковалевич, один из авторов игры и руководитель венчуростроительной компании «Техноспарк», в прошедшем мероприятии организаторы стремились создать условия, как при первых годах деятельности реального стартапа. Ситуации и трудности, которые участники преодолевали в ходе игры, компании проходят за три-четыре года или дольше, добавил он. Также Ковалевич сказал, что построение компании с нуля является кропотливым и сложным процессом, что требует больших затрат сил, времени и терпения.

По словам Анны Елашкиной, операционного директора компании «ТЕН.Эдьюкейшн», проводившей игру, около 5% участников показали себя в качестве успешных бизнесменов. Такое же число претендентов продемонстрировали предпринимательские качества, но у них не вышло достигнуть высоких результатов.

Весь процесс отбора будет включать восемь турниров. Имена победителей назовут осенью. Лучшие игроки, в количестве 100 человек, займут позиции бизнес-дебютантов в одном из 100 стартапов венчурной сети. Инвестиции в каждый стартап составят один миллион рублей. Эти деньги будут расходоваться на цели создания продукта, заработные платы и для обеспечения первого этапа работы.

Другие отборочные игры пройдут 13 июня в Санкт-Петербурге, 18 июня - в Новосибирске, 20 июня - в Томске, 27 июня - в городе Троицке на территории Новой Москвы. Во Владивостоке набор закончен, так как участников уже набрали. В сентябре Саранск и Ульяновск будут набирать игроков.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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