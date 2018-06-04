РОСНАНО провела отбор первых участников для «Бизнес-дебюта 2018-2019»

В основном, среди игроков были студенты старших курсов, либо молодые специалисты, недавно получившие дипломы ВУЗов. Следует подчеркнуть, что, если при старте игры участников было 70, то к завершению их осталось всего половина от изначального числа. Как рассказал Денис Ковалевич, один из авторов игры и руководитель венчуростроительной компании «Техноспарк», в прошедшем мероприятии организаторы стремились создать условия, как при первых годах деятельности реального стартапа. Ситуации и трудности, которые участники преодолевали в ходе игры, компании проходят за три-четыре года или дольше, добавил он. Также Ковалевич сказал, что построение компании с нуля является кропотливым и сложным процессом, что требует больших затрат сил, времени и терпения.