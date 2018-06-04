Правительство Франции рассматривает вопрос о продаже акций Air France

Напомним, в начале мая 2018 года гендиректор авиакомпании Air France/KLM Жан-Марк Жанайяк заявил о своем намерении уйти занимаемого поста. Решение об отставке было принято после того, как у бизнесмена не получилось договориться со своими работниками по вопросу зарплат.