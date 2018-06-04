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Правительство Франции рассматривает вопрос о продаже акций Air France

4 июня 2018, 18:56
Гостиничный оператор AccorHotels хочет приобрести у властей Франции ценные бумаги авиакомпании Air France.

Сейчас 14,3% акций перевозчика находится в собственности у правительства. Об этом четвертого июня пишет газета «Известия».

С февраля по март нынешнего года работники Air France бастовали. Речь идет об авиадиспетчерах, бортпроводниках, стюардессах и летчиках. Во время забастовки финансовые потери Air France достигли 296 миллионов евро.

Служащие французского авиаперевозчика требуют от своего работодателя повысить зарплаты на 6%. Индексация последних не осуществлялась с 2011 года, после введения плана жесткой экономии. Профсоюзы посчитали, что за прошедшее время Air France поправила свое материальное благополучие.

Напомним, в начале мая 2018 года гендиректор авиакомпании Air France/KLM Жан-Марк Жанайяк заявил о своем намерении уйти занимаемого поста. Решение об отставке было принято после того, как у бизнесмена не получилось договориться со своими работниками по вопросу зарплат.

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