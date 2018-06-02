В России вступил в силу новый ГОСТ разметки дорог

Новые правила разработали специалисты центра инженерно-технических исследований «Дорконтроль». Заказчиком выступил Росавтодор. Об этом первого июня пишет газета «Известия».
Генеральный директор «Дорконтроля» Владислав Свежинский рассказал, что вступивший в силу ГОСТ разрешает наносить все главные виды разметки дорог как белой, так и желтой краской. Здесь имеются в виду полосы движения и полосы разделяющие транспортные потоки. До сего дня желтым цветом обозначали лишь места, где запрещено останавливаться.
Теперь на дорогах можно будет увидеть и синюю разметку. Ее станут наносить на границу парковки. В РФ введена и дорожная разметка обозначающая разворот. До этого на трассах для его обозначения применялись лишь знаки.
Новый ГОСТ вводит разметку «вафельница». Последнюю уже можно наблюдать на некоторых дорогах Москвы.
Свежинский уверяет, что введение новых стандартов на автомобилистов никак не повлияет. Ведь принятый ГОСТ определяет только технические требования к разметке.