Говорит Владимир Путин: прямая трансляция из Москвы

Слова президента страны и атмосфера в зале Международного центра торговли, где Владимир Путин общается с журналистами.
1640 журналистов аккредитованы на пресс-конференции Владимира Путина, это рекордное количество человек. И почти каждый приготовил плакатик, чтобы обратить на себя внимание.
Михаил Зуб из Мурманска хочет задать вопрос про рыбу - что надо сделать для того, чтобы насытить рынок российской рыбой.
А американская журналистка Эми Кэллог из Fox news пока не сформулировала вопрос, но точно он будет связан с Америкой.
В зале появилась Ксения Собчак - кандидат в президенты страны, она работает на телеканале Дождь. Соседи обсуждают, дадут ли ей задать вопрос.
Уфимец из НОДа Марат Сагадатов взял с собой икону "Державный покров". Он говорит, Конституцию написали американцы, и хочет её отменить. Икона, по всей видимости, для привлечения внимания.
За десять минут до начала пресс-конференции журналистов, не успевших занять места, просят либо найти свободные места или выйти из зала в пресс-центр, где тоже будет идти трансляция. Но вопроса оттуда они уже задать не смогут.
За пять минут до начала объявляют порядок, как задавать вопросы, на русском и английском языках. Вопросы можно задать через микрофоны, которые находятся в руках сотрудников пресс-службы президента.
12.09 Владимир Путин вошел в зал под аплодисменты.
Первый вопрос - о предстоящих выборах.
- Россия должна быть устремлена в будущее, современной страной, - начинает президент. - Не хочу говорить о предвыборной программе. Но главные вопросы - это инфраструктура (образование, здравоохранение), современные технологии, надо поднять производительность труда, и поднять доходы граждан.
Владимир Путин увидел плакат журналистки из Татарстана, но прочитал его по-другому: вместо "Путин Бабай" - "Путин, бай бай". Но это позволило девушке задать вопрос о языках.
- Я за то, чтобы у всех детей страны были равные возможности в изучении языков, всех, не только татарского, - ответил на ее вопрос Владимир Путин.
Кроме того, Путин ответил и на вопрос про укрупнение регионов, о котором много говорили в последнее время (речь, в частности, о слиянии Татарстана и Башкирии в ПФО).
- Регионы сами должны выбирать. Никаких государственных планов по укрупнению регионов нет, и быть не может, - рассеял сомнения многих Владимир Путин.
- Почему нет политической конкуренции, и так и нет политика номер 2 в рядах оппозиции?
Путин стал отвечать на этот вопрос издалека. Он привел цифры, например, средняя зарплата выросла в 3,5 раза за последние годы, продолжительность жизни выросла с 65 до 73 лет. Долги сократились в три раза, а резервы выросли в 30 раз.
- Оппозиции надо предложить реальную повестку дня, в которую люди бы поверили, а не шуметь на площадях. Надеюсь, рано или поздно это будет, - сказал он.
Журналист, публицист Андрей Колесников спросил, как будет Путин идти на выборы.
- Это будет самовыдвижение. Надеюсь на широкую поддержку.
Вопрос из Калининграда: "Какое время понадобится, чтобы решать проблемы в режиме ручного управления? К вам часто обращаются с вопросами для решения личных проблем.
- Миф о ручном управлении сильно преувеличен, - сказал глава государства. - Вы не представляете, какой массив работы проходит через правительство. А в регионах порой мы даже не знаем все, что там происходит. Такие встречи для того и нужны, чтобы получить обратную связь. Вы же замечали, что в поездках я губернаторам выкатываю папки с вопросами?
Телеканал "Россия 24" спрашивает об окошмаривании бизнеса.
- Чиновники-рейдеры - это ли не пятая колонна? - говорит Стас Натанзон. Путин просит еще вопрос по схожей теме. Его спрашивают про политику Центробанка.
- Центробанк проводит независимую политику, и в этом есть смысл. Центробанк проверяют, контроль осуществляет прокуратура, но никаких нарушений закона не было, - говорит президент.
- Я с вами соглашусь, - сказал Путин Натанзону про бизнес, - больших изменений не произошло. И меня это не устраивает. Как одно из решений напрашивается нечто такое, что у нас в армии есть - постоянная ротация. Может быть, есть смысл и в правоохранительных органах нечто такое ввести?
Возможно, так коррупции станет меньше, именно так я воспринял слова Путина.
- Решения об увеличении пенсионного возраста не могут приниматься кулуарно, - сказал важные слова Владимир Путин, - такие решения должны быть предметом широкого обсуждения.
Был задан и актуальный вопрос о спорте, о допингах и Родченкове.
- Как мы будем выстраивать отношения с ВАДА и МОК? Надеюсь, конструктивно. Но защищая интересы наших спортсменов, в том числе и в судах, - сказал Путин.
- Вопрос о том, кто и как назначил Родченкова - не праздный, тем более, что он сам был замешан в распространении допингов и пытался покончить жизнь самоубийством, - сказал глава государства. - Это ошибка тех, кто его притащил. Владимир Путин высказал сомнения в показаниях и записях в дневнике Родченкова.
Журналист "Советского спорта" спросил Путина про предстоящий чемпионат мира по футболу.
- Из 12 стадионов в одном месте есть двухмесячное отставание, но есть уверенность в том, что там сдадут в срок, - сказал Путин. - И хорошо то, что больше половины инвестиций на этих объектах - частные.
Американский журналист из ABC News долго спрашивал Путина об его отношении к Трампу.
- Оценку деятельности Трампа должен дать его избиратель, - сказал Путин. - Но мы можем сделать гораздо больше вместе с Америкой, решая общие проблемы, например, в борьбе с терроризмом.
"Красноярск задыхается" - одна из надписей на плакате журналиста. Есть и такая - "Спасите детей!" "Куда без татар?" "Выбери меня" - написали коллеги из Марий Эл.
- На что точно нужно обратить внимание, - сказал Путин, отвечая на вопрос о налогах, - на то, что тяжелым бременем ложится на граждан и на бизнес - это налоговая задолженность. Надо освободить от нее, и без бюрократии. И условный доход, на который начисляются налоги, от него тоже надо освободить.
Станислав Шахов из Уфы спросил про налоговую реформу в плане перераспределения отчислений в пользу регионов. Коллега из Новгорода продолжила тему.
- Мы исходим из того, что люди в разных регионах должны жить примерно одинаково, - сказал Путин. - Поэтому мы и занимаемся перераспределением доходов от регионов -доноров в пользу несамодостаточных регионов. Доноров в стране 12.
- Мы готовы пойти на реструктуризацию долгов регионов, - продолжил Путин. - На семь лет. А если регион сумеет поднять свои доходы выше уровня инфляции, то реструктуризация продлится на 12 лет.
- Судя по тому, как вы хорошо говорите на русском, Украина ментально недалеко от Башкирии, - сказал Путин в ответ на вопрос украинского журналиста. - Что касается кровопролития на Украине, то его там могут устроить самостоятельные отряды украинских националистов.
- Мы с вами в основе своей один народ, - сказал Путин напомнив про Киевскую Русь.
- Нас сначала растащили, а потом растравили, - добавил он.
- Что сегодня нужно сделать, чтобы завтра не было жалоб на ЖКХ ? - спросили из Рязани. А из Калуги пожаловались на недобросовестные управляющие компании, которые порой не платят ресурсоснабжающим организациям.
- Я не считаю, что ситуация развивается позитивно, - сказал Путин. - Проблем больше, чем достижений. Не дорабатывают все уровни власти. Проблема в том, что управляющие компании собирают деньги за всё, коммунальные и жилищные платежи, и не рассчитываются за ресурсы. Надо отрезать их от денежного потока. Такие решения уже приняты, и их надо довести до конца.
- Каким Вы видите новое правительство и доживет от действующее правительство до выборов, - спросил Владимир Кондратьев из НТВ.
- Действующее правительство работает достаточно эффективно, - сказал Путин, дав понять, что оно доработает до выборов. - А о новом составе говорить рано, надо делать это после выборов.
- Один из главных источников терроризма - это низкий уровень образования и низкий материальный уровень, - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о ситуации в Сирии. - Важно, чтобы глобальные игроки не поддавались соблазну использовать радикальные группировки в своих текущих целях. Как это было с Аль-Каидой, которую Америка взрастила в противостоянии с Советским союзом.
Александр Гамов из Комсомолки долго задавал вопрос про здравоохранение, не слишком ли, мол, перегнули палку в стране с его коммерциализацией.
- Немало сделано с точки зрения доступности высокотехнологичной медпомощи , - вначале отметил Путин. - Но при всей необходимости модернизации системы все-таки с учетом огромности нашей территории сокращение койкомест в ряде случаев неверно. Надо увеличивать общее финансирование медицины. Нужно создавать новые формы медобслуживания в малых населенных пунктах. В том числе и мобильные медпункты.
Татьяна Фельгенгауэр из Эхо Москвы задала очень важный для страны вопрос - о двух параллельных правовых реальностях, когда одним закон писан, а другим - нет.
- Я согласен, что проблем много, но двух правовых реальностей нет, - сказал Путин. - Но нужно укреплять судебную правовую систему.
Михаил Зуб из Мурманска наконец дорвался до микрофона. Он приберег вопрос о рыбной мафии. По его мнению, она изменила в законе о рыболовстве ту идеологию, которую закладывал ранее Путин. Он признался, что пришел на конференцию "незаконно", так как не является журналистом.
- Для переработчиков рыбы создали худшие условия. Рыба стоит 300 рублей у нас! Помогите производителям, - в этом был смысл пространного вопроса.
- Я вас обманул, я не журналист, я директор рыбоперерабатывающего завода, - неожиданно закончил он. - Иначе я не мог, мы три года рвем зубами землю. И заслужил аплодисменты зала.
- Сейчас не будем углубляться в детали, но вас я приглашу на производственное совещание. Мои симпатии на Вашей стороне, - не стал вступать в дискуссию Путин.
Ксения Собчак с плакатом "Против всех" тоже получила слово.
- Мой вопрос связан с конкуренцией на выборах. Оппозиционных кандидатов либо не пускают на выборы, либо создают им проблемы. Я это чувствую на себе. Сложно снять зал для встречи, например. Неужели власть боится честной конкуренции? - спросила Собчак.
- Я уже говорил о том, что оппозиция должна выступить с конкретной программой и предложениями. Вот Вы "против всех", это что - конструктивная позиция?- парировал Владимир Путин.
- А конкуренция должна быть, речь только о радикализме. И власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который выковыривает капусту из своей бороды, а рядом олигарх ловит из мутной лужи золотую рыбку, - завернул глава государства.
Четырехчасовая конференция завершилась пожеланиями Владимира Путина в связи с наступающими новогодними праздниками и его признанием в уважении к работе журналистов.