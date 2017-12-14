Говорит Владимир Путин: прямая трансляция из Москвы

- Я не считаю, что ситуация развивается позитивно, - сказал Путин. - Проблем больше, чем достижений. Не дорабатывают все уровни власти. Проблема в том, что управляющие компании собирают деньги за всё, коммунальные и жилищные платежи, и не рассчитываются за ресурсы. Надо отрезать их от денежного потока. Такие решения уже приняты, и их надо довести до конца.